В Польше намерены запретить соцсетям блокировать пользователей

Согласно новому "новаторскому" закону пользователь сможет не только жаловаться на администрацию, но и подавать в суд.

Министерство юстиции Польши готовит законопроект, который запретит администраторам веб-сайтов социальных сетей блокировку и удаление учетных записей, а также комментариев пользователей, пишет Euractiv.

По мнению властей, в соцсетях все чаще происходит чрезмерное вмешательство в публикуемый контент.

"Пора в Польше принять постановления, направленные на защиту свободы слова в интернете от посягательств со стороны крупных корпораций", - заявил государственный секретарь Министерства юстиции Себастьян Калета, курирующий законопроект.

Согласно законопроекту, если контент не нарушает польское законодательство, то администраторы его удалять не имеют права. Также пользователь может подать на сайт в суд, если его контент не восстановят или же он не получит ответа на свою жалобу в течение 48 часов.

Трампа выгнали из Twitter. Война из-за соцсетей

Также Korrespondent.net писал, что в американском штате Айдахо интернет-провайдер заблокировал работу Facebook и Twitter в отместку за удаление учетных записей действующего президента США Дональда Трампа.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet