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В Польше намерены запретить соцсетям блокировать пользователей

Комментариев: 1
Согласно новому "новаторскому" закону пользователь сможет не только жаловаться на администрацию, но и подавать в суд.
Соцсети чрезмерно вмешиваются в контент - Минюст
Соцсети чрезмерно вмешиваются в контент - Минюст

Министерство юстиции Польши готовит законопроект, который запретит администраторам веб-сайтов социальных сетей блокировку и удаление учетных записей, а также комментариев пользователей, пишет Euractiv.

По мнению властей, в соцсетях все чаще происходит чрезмерное вмешательство в публикуемый контент.

"Пора в Польше принять постановления, направленные на защиту свободы слова в интернете от посягательств со стороны крупных корпораций", - заявил государственный секретарь Министерства юстиции Себастьян Калета, курирующий законопроект.

Согласно законопроекту, если контент не нарушает польское законодательство, то администраторы его удалять не имеют права. Также пользователь может подать на сайт в суд, если его контент не восстановят или же он не получит ответа на свою жалобу в течение 48 часов.

Трампа выгнали из Twitter. Война из-за соцсетей

Также Korrespondent.net писал, что в американском штате Айдахо интернет-провайдер заблокировал работу Facebook и Twitter в отместку за удаление учетных записей действующего президента США Дональда Трампа.
 

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Теги: Польша, Минюст, социальная сеть, пользователи, социальные сети, законопроект, блокирование, соцсети, министерство, блокировка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nelci    13.01.2021, 13:28
Оценка:  -20
nelci
Поляки молодцы! Трудно поверить, чтобы не "банили" не угодных.
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