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Иран представил крупнейший в своих ВМС корабль

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Вертолетоносец Макран примет участие в двухдневных ракетных учениях Эктедар в Оманском заливе.
Корабль ВМС Ирана Макран
Корабль ВМС Ирана Макран
twitter.com/AmirIGM

В Иране представили новый военный вертолетоносец Макран, крупнейший корабль в истории иранских ВМС. Об этом сообщает агентство IRNA.

Вертолетоносец Макран (название местности на востоке Ирана) представляет собой плавучую базу, созданную для обеспечения действий ВМС в дальней морской зоне, в первую очередь - в северной части Индийского океана, в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море. Корабль способен нести шесть вертолетов.

Корабль примет участие в двухдневных ракетных учениях Эктедар (Мощь) иранских ВМС в Оманском заливе. Ранее он успешно прошел ходовые испытания в ближней и дальней морской зонах.

По словам командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хосейна Ханзади, в ближайшие годы в строй встанут другие корабли такого класса.

Напомним, военно-морские силы Ирана начали ракетные учения в Оманском заливе.

Также сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о строительстве авианосца нового поколения, который будет оснащен ядерным реактором.

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Теги: Иран, видео, корабль, фото, ВМС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    13.01.2021, 13:13
Оценка:  +7
WTF2wtf
На танкер добавили площадку-надстройку?
Духовный_скреп    13.01.2021, 14:30
Оценка:  0
Духовный_скреп
Судя по надстройке,скорее всего,старый балкер.
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