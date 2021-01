Иран представил крупнейший в своих ВМС корабль

В Иране представили новый военный вертолетоносец Макран, крупнейший корабль в истории иранских ВМС. Об этом сообщает агентство IRNA.

Вертолетоносец Макран (название местности на востоке Ирана) представляет собой плавучую базу, созданную для обеспечения действий ВМС в дальней морской зоне, в первую очередь - в северной части Индийского океана, в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море. Корабль способен нести шесть вертолетов.

Корабль примет участие в двухдневных ракетных учениях Эктедар (Мощь) иранских ВМС в Оманском заливе. Ранее он успешно прошел ходовые испытания в ближней и дальней морской зонах.

По словам командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хосейна Ханзади, в ближайшие годы в строй встанут другие корабли такого класса.

