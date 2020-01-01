Президент Индонезии привился вакциной Sinovac

Индонезия начинает масштабную вакцинацию препаратом, который показал разный уровень эффективности в трех странах.

Президент Индонезии Джоко Видодо вакцинировался препаратом от коронавируса китайской компании Sinovac, вакцину которой заказала Украина,

В рамках старта массовой вакцинации также привились высокопоставленные представители министерства обороны, полиции и служб здравоохранения.

Как известно, Индонезия первой после Китая разрешила использование вакцины Sinovac.

Отметим, до сих пор нет точных данных по эффективности данной вакцины. Так, после испытаний (риняли участие 1620 человек) в Индонезии заявили о 65% эффективности. В Турции - 91,2%, а в Бразилии - всего 50,4%. Несмотря на это, Турция планирует начать вакцинацию данным препаратом уже на этой неделе.

Напомним, в конце декабря власти Украины заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.

При этом сообщалось, что деньги могут вернуть, если вакцина не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%.

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