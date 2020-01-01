Президент Армении госпитализирован в Лондоне с COVID-19

Заболевание у президента протекает тяжело, у него высокая температура, диагностирована двусторонняя пневмония.

Заразившийся в Великоритании коронавирусом президент Армении Армен Саркисян госпитализирован. Он будет проходить лечение в одной из больниц Лондона, сообщила в среду, 13 января, его пресс-служба.

"Президент Армении, который заразился коронавирусной болезнью и лечился в домашних условиях, госпитализирован. Болезнь протекает в тяжелой форме. У президента наблюдаются присущие этому состоянию симптомы - высокая температура, двустороннее воспаление легких", - говорится в сообщении.

Отметим, что Саркисян заразился COVID-19 в Лондоне, куда отправился встречать Новый год с семьей и внуками. Там же ему 3 января сделали операцию на ноге.

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Напомним, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов отказался от идеи продления карантина. Еще накануне он настаивал на целесообразности продлить локдаун после 24 января, а утром уже передумал.

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