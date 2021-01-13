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В Индии собака "благословляет" посетителей храма

Комментариев: 1
Очевидец опубликовал видеоролики, на которых бездомная собака "благословляет" посетителей храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи.

В Индии посетителей храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи каждый день "благословляет" бездомная собака. Видео опубликовал очевидец в в Facebook.

Собака сидит на каменном постаменте возле храма, подает лапу и иногда "благословляет" проходящих мимо людей.

Местные жители говорят, что собака приходит к храму почти каждый день. Некоторые посетители подставляют голову и иногда даже целуют животное.

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Теги: животные, собака, Индия, видео, храм
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
levchenko    13.01.2021, 14:15
Оценка:  +1
levchenko
лучш б кормили
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