В Индии собака "благословляет" посетителей храма

Очевидец опубликовал видеоролики, на которых бездомная собака "благословляет" посетителей храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи.

В Индии посетителей храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи каждый день "благословляет" бездомная собака. Видео опубликовал очевидец в в Facebook.

Собака сидит на каменном постаменте возле храма, подает лапу и иногда "благословляет" проходящих мимо людей.

Местные жители говорят, что собака приходит к храму почти каждый день. Некоторые посетители подставляют голову и иногда даже целуют животное.

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