В Сирии заявили о новых авиаударах Израиля на юго-востоке страны
Израильские военные самолеты нанесли авиаудары по юго-востоку Сирии в ночь на среду, 13 января. Атаке подверглись районы в Дейр-эз-Зоре и Аль-Букемале. В результате атаки погибло более двух десятков боевиков, сообщает Associated Press.
Высокопоставленный сотрудник американской разведки, осведомленный об атаке, сказал изданию, что авиаудары были нанесены по военным позициям и складам с оружием поддерживаемых Ираном боевиков на основе разведданных, предоставленных Соединенными Штатами.
Известно о 23 погибших и 28 раненых.
Как отмечает издание, удары были нанесены на фоне роста напряженности в регионе и опасений, что Иран может совершить нападения, чтобы отомстить за убийство в прошлом году одного из своих командиров, генерала Касема Сулеймани.
До этого Korrespondent.net писал, что беспилотник США уничтожил группу главарей Аль-Каиды в Сирии.
Добавим, РФ заявила о ликвидации сотен боевиков после гибели генерала в Сирии. Было ликвидировано более трехсот боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов.
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