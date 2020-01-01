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В Сирии заявили о новых авиаударах Израиля на юго-востоке страны

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По меньшей мере 18 авиаударов были нанесены по позициям боевиков. Есть погибшие и раненые.
Удары нанесли по военным позициям и оружейным складам
Удары нанесли по военным позициям и оружейным складам

Израильские военные самолеты нанесли авиаудары по юго-востоку Сирии в ночь на среду, 13 января. Атаке подверглись районы в Дейр-эз-Зоре и Аль-Букемале. В результате атаки погибло более двух десятков боевиков, сообщает Associated Press.

Высокопоставленный сотрудник американской разведки, осведомленный об атаке, сказал изданию, что авиаудары были нанесены по военным позициям и складам с оружием поддерживаемых Ираном боевиков на основе разведданных, предоставленных Соединенными Штатами.

Известно о 23 погибших и 28 раненых.

Как отмечает издание, удары были нанесены на фоне роста напряженности в регионе и опасений, что Иран может совершить нападения, чтобы отомстить за убийство в прошлом году одного из своих командиров, генерала Касема Сулеймани.

До этого Korrespondent.net писал, что беспилотник США уничтожил группу главарей Аль-Каиды в Сирии.

Добавим, РФ заявила о ликвидации сотен боевиков после гибели генерала в Сирии. Было ликвидировано более трехсот боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов.
 

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Теги: Израиль, Сирия, авиаудар, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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