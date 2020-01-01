Ввоз книг из РФ в Украину с 2011 года сократился в 12 раз

В Украину не дали ввезти с 2017 года около 1,5 млн антиукраинских изданий из РФ, разрешений получено на 31 тыс. наименований.

С 2017 года легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания pixabay.com

Объем книг, импортируемый из России в Украину, по сравнению с 2011 годом стал меньше в 12 раз после того, как в 2017 году наша страна ввела ограничения на ввоз российских книг, такие данные на своей странице в Facebook опубликовала пресс-служба Государственного комитета по телевидению и радиовещанию.



"Выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из РФ происходит в соответствии с законом, который был принят Верховной радой Украины в конце 2016 года. Этим законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также содержащим пропаганду в пользу государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2017 года легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания, а объем книжных изданий, завезенных из РФ, по сравнению с 2011 годом значительно сократился.

С момента вступления в силу закона, было разрешено ввезти 31 тысячу наименований книг из РФ, большая часть из которых – это мировая классика, литература для детей и научно-популярные книги. Часть разрешений касалась книг на украинском языке, изданных в соседнем государстве.

"В течение 2017-2020 годов Госкомтелерадио предоставил 4 274 отказа импортерам на ввоз книжной продукции из РФ. Большинство отказов касалось подачи неполного пакета документов заявителями, а в 274 случаях - антиукраинского содержания, обнаруженного в изданиях", - отметили ведомстве.

Там уточнили, что всего в Украину не дали ввезти около 1,5 миллионов антиукраинских изданий.

Также СНБО ввел санкции против девяти российских издательств.

Напомним, что Украина перестанет публиковать авторов из России, Беларуси и Армении. К тому же решено прекратить практику проведения совместных акций, например, творческих вечеров, "круглых столов", конференций.

До этого сообщалось о том, что в Луганской области задержали бус с российскими книгами. Среди книг были как мировые бестселлеры, так и продукция российских авторов, которая описывает подвиги и события советской эпохи.



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