В топ-городов с самыми большими пробками попало четыре украинских города
Киев, Одесса, Харьков и Днепр попали в рейтинг городов с самыми большими задержками времени для автомобильного трафика в 2020 году. При этом столица Украины поднялась с 12-го на 7-ое место, сообщает компания TomTom, занимающаяся навигацией и цифровым картографированием.
Средний показатель задержки в Киеве составляет 51%. Это означает, что 30-минутная поездка автомобилем на пустых дорогах превращается в 45-минутную поездку при загруженных дорогах.
Также в Киеве только 48 дней в году наблюдался низкий трафик - это худший показатель среди топ-10 участников рейтинга.
Одесса попала на 11 место списка, Харьков на 13, а Днепр занял 22 место.
Пятерка лидеров выглядит так:
- Москва (РФ) - 54% задержки,
- Мумбай (Индия) - 53%,
- Богота (Колумбия) - 53%,
- Манила (Филиппины) - 53%,
- Стамбул (Турция) 51%.
Сервис TomTom мониторит задержки трафика в 416 городах 57 стран мира.
Зато Киев попал в сотню самых зеленых городов мира. Об этом стало известно накануне.
Часть городских зеленых насаждений в украинской столице составляет 44%, что дало возможность городу занять сотое место в списке самых зеленых городов мира.
Как сообщалось ранее, в Киеве транспортный поток увеличился почти на 5% за год.
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