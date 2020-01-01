В топ-городов с самыми большими пробками попало четыре украинских города

В первой тройке мирового рейтинга загруженности дорог стоят Москва, Мумбай и Богота. Всего был проанализирован трафик в 30 городах мира.

Киев, Одесса, Харьков и Днепр попали в рейтинг городов с самыми большими задержками времени для автомобильного трафика в 2020 году. При этом столица Украины поднялась с 12-го на 7-ое место, сообщает компания TomTom, занимающаяся навигацией и цифровым картографированием.

Средний показатель задержки в Киеве составляет 51%. Это означает, что 30-минутная поездка автомобилем на пустых дорогах превращается в 45-минутную поездку при загруженных дорогах.

Также в Киеве только 48 дней в году наблюдался низкий трафик - это худший показатель среди топ-10 участников рейтинга.

Одесса попала на 11 место списка, Харьков на 13, а Днепр занял 22 место.

Пятерка лидеров выглядит так:

Москва (РФ) - 54% задержки,

Мумбай (Индия) - 53%,

Богота (Колумбия) - 53%,

Манила (Филиппины) - 53%,

Стамбул (Турция) 51%.

Сервис TomTom мониторит задержки трафика в 416 городах 57 стран мира.

Зато Киев попал в сотню самых зеленых городов мира. Об этом стало известно накануне.

Часть городских зеленых насаждений в украинской столице составляет 44%, что дало возможность городу занять сотое место в списке самых зеленых городов мира.

Как сообщалось ранее, в Киеве транспортный поток увеличился почти на 5% за год.

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