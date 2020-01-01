Amazon опубликовала посты, за которые заблокировала Parler

В публикациях пользователи угрожали убийством конкретным людям и группам людей, а также писали расистские и антисемитские оскорбления.

Соцсеть Parler подала иск на компанию Amazon из-за отключения от облачного хостинга Amazon Web Services - в ответ Amazon опубликовал посты, которые Parler отказалась модерировать. Посты обнародованы в среду, 13 января.

В Parler утверждают, что решение AWS политически мотивированное, антиконкурентное и стало для соцсети смертельным ударом. При этом в AWS говорят, что у компании было полное право немедленно отключить Parler согласно условиям договора от 12 июня 2018 года, где прописана ответственность соцсети за пользовательский контент.

Еще начиная с ноября 2020 года, AWS выявил в Parler десятки постов, противоречащих правилам хостинга. Среди них - угрозы убийством политиков, либералов, демократов, евреев, темнокожих, журналистов, учителей, руководителей Twitter, Facebook, Google и тому подобное.

"Мы должны действовать, как делали отцы-основатели, убивая всех, не оставляя выживших", - гласит один из постов.

"Лол, если вы думаете, что все это шутки. Наслаждайтесь своими последними днями", - вторил другой пользователь Parler.

Именно отсутствие модерации таких сообщений стало причиной отказа предоставлять услуги хостинга соцсети.

Напомним, 10 января компания Amazon отключила соцсеть Parler, которой пользуются сторонники Трампа, от облачной платформы Amazon Web Services (AWS) из-за нарушений правил использования сервиса. Amazon обнаружила на страницах соцсети 98 постов с призывами к насилию, приложив скриншоты постов на Parler с призывами убивать либералов, журналистов и мусульман.

Кроме того, Apple удалила приложение Parler из магазина App Store, днем ранее так же поступила Google с клиентом соцсети в Play Store. Обе компании обращали внимание, что контент Parler призывает к насилию, и требовали ввести систему модерации.

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