Amazon опубликовала посты, за которые заблокировала Parler
Соцсеть Parler подала иск на компанию Amazon из-за отключения от облачного хостинга Amazon Web Services - в ответ Amazon опубликовал посты, которые Parler отказалась модерировать. Посты обнародованы в среду, 13 января.
В Parler утверждают, что решение AWS политически мотивированное, антиконкурентное и стало для соцсети смертельным ударом. При этом в AWS говорят, что у компании было полное право немедленно отключить Parler согласно условиям договора от 12 июня 2018 года, где прописана ответственность соцсети за пользовательский контент.
Еще начиная с ноября 2020 года, AWS выявил в Parler десятки постов, противоречащих правилам хостинга. Среди них - угрозы убийством политиков, либералов, демократов, евреев, темнокожих, журналистов, учителей, руководителей Twitter, Facebook, Google и тому подобное.
"Мы должны действовать, как делали отцы-основатели, убивая всех, не оставляя выживших", - гласит один из постов.
"Лол, если вы думаете, что все это шутки. Наслаждайтесь своими последними днями", - вторил другой пользователь Parler.
Именно отсутствие модерации таких сообщений стало причиной отказа предоставлять услуги хостинга соцсети.
Cмотрите фотогалерею: Amazon опубликовала посты, за которые заблокировала Parler
Напомним, 10 января компания Amazon отключила соцсеть Parler, которой пользуются сторонники Трампа, от облачной платформы Amazon Web Services (AWS) из-за нарушений правил использования сервиса. Amazon обнаружила на страницах соцсети 98 постов с призывами к насилию, приложив скриншоты постов на Parler с призывами убивать либералов, журналистов и мусульман.
Кроме того, Apple удалила приложение Parler из магазина App Store, днем ранее так же поступила Google с клиентом соцсети в Play Store. Обе компании обращали внимание, что контент Parler призывает к насилию, и требовали ввести систему модерации.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet