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Спецназ НАТО высадился на российское судно

Комментариев: 1
Военнослужащие НАТО высадились на российский корабль с вертолета, "чтобы освободить центральную часть Средиземноморья от незаконной торговли".
За Адлером следовал греческий корабль F-459 Adrias
За Адлером следовал греческий корабль F-459 Adrias
Twitter/Operation EUNAVFOR MED IRINI

Спецназ Военно-морских сил Греции, входящих в НАТО, в Средиземном море высадился на российский торговый корабль Адлер в рамках "дружественного визита". Высадка прошла с вертолета, сообщается на странице операции EUNAVFOR MED IRINI в Twitter.

"Операция IRINI работает с судоходными компаниями, чтобы освободить центральную часть Средиземноморья от незаконной торговли", - говорится в сообщении. Также отмечено, что это 63-й дружеский визит Операции.

На официальном сайте миссии в качестве основной задачи указывается осуществление контроля за оружейным эмбарго, введенным ООН в отношении Ливии.

Ранее Korrespondent.net писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не увидел со стороны РФ угрозы альянсу. Он отметил, что Россия "использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины".

Добавим, Украина перевела воинские звания на стандарты НАТО. Данное решение призвано изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств.

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Теги: Россия, НАТО, Греция, судно, корабль, спецназ, ВМС, Средиземное море
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    13.01.2021, 16:38
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
"Спецназ НАТО высадился на российское судно" - такие заголовки при том что у НАТО нет своих вооруженных сил! Почему не "спецназ ООН"?
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