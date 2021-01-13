Военнослужащие НАТО высадились на российский корабль с вертолета, "чтобы освободить центральную часть Средиземноморья от незаконной торговли".

Спецназ Военно-морских сил Греции, входящих в НАТО, в Средиземном море высадился на российский торговый корабль Адлер в рамках "дружественного визита". Высадка прошла с вертолета, сообщается на странице операции EUNAVFOR MED IRINI в Twitter.

"Операция IRINI работает с судоходными компаниями, чтобы освободить центральную часть Средиземноморья от незаконной торговли", - говорится в сообщении. Также отмечено, что это 63-й дружеский визит Операции.

На официальном сайте миссии в качестве основной задачи указывается осуществление контроля за оружейным эмбарго, введенным ООН в отношении Ливии.

Cмотрите фотогалерею: Спецназ НАТО высадился на российское судно

Ранее Korrespondent.net писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не увидел со стороны РФ угрозы альянсу. Он отметил, что Россия "использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины".

Добавим, Украина перевела воинские звания на стандарты НАТО. Данное решение призвано изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств.

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