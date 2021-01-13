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В Карабахе заявили о нарушении перемирия Азербайджаном

Комментариев: 1
В результате нарушения огнестрельное ранение получил карабахский военный, он в стабильно тяжелом состоянии.
В Карабахе заявили о нарушении перемирия Азербайджаном

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в среду, 13 января, заявило о нарушении перемирия азербайджанскими военными.

"13 января в 12:00 в результате грубого нарушения вооруженными силами Азербайджана режима перемирия в направлении одного из постов Армии обороны НКР, расположенного в центральном направлении, огнестрельное ранение получил 20-летний военнослужащий Вардан Киракосян", - говорится в сообщении.

Военный госпитализирован, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

При этом в Баку отрицают нарушение перемирия с их стороны.

Это же не первый случай нарушения перемирия. Последний из них был в конце декабря. тогда Азербайджан заявил о нападении вооруженных армян на свои позиции в Ходжавендском районе, в результате чего погиб один военнослужащий.

Напомним, 11 января в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которой обсудили выполнение ноябрьского соглашения по Карабаху и подписали новое.

 

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Теги: Азербайджан, военные, нагорный карабах, война в Нагорном Карабахе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    13.01.2021, 16:50
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Что такое "карабахский_военный"?
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