В США смертную казнь двоих осужденных отложили из-за COVID-19 у них

Суд посчитал, что из-за массивного поражения легочной ткани приговоренные к смертной казни будут сильно страдать от смертельной инъекции.

В США смертную казнь осужденных Кори Джонсона и Дастина Хиггса отложили по меньшей мере до 16 марта из-за того, что они заразились коронавирусом. Заключенным позволят вылечиться от инфекции, пишет Newsweek.

Соответствующее решение было вынесено судом в Вашингтоне. Суд согласился с доводами адвокатов Хиггса и Джонсона, которые утверждали, что из-за массивного поражения легочной ткани их подзащитные будут чрезмерно страдать от смертельной инъекции.

Суд признал, что излишние мучения противоречат принципам гуманной казни.

Джонсона приговорили к высшей мере наказания за убийство в 1993 году семерых человек из-за бизнеса по торговле запрещенными психоактивными веществами. Хиггс в 1996 году похитил и убил трех молодых женщин.

Мужчины должны были стать последними казненными при правлении президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в США впервые почти за 70 лет казнили женщину. Смертельную инъекцию получила Лиза Монтгомери, виновная в убийстве беременной женщины.

При этом суд отсрочил казнь Монтгомери за несколько часов до инъекции. Судья Джеймс Хэнлон решил, что сначала должно быть проведено слушание по вопросам компетенции.

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