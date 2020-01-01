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Папа Франциск вакцинировался от COVID - СМИ

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Понтифик получил прививку препаратом компании Pfizer. Однако в Ватикане эту информацию официально пока не подтвердили.
Папа Франциск вакцинировался от коронавируса
Папа Франциск вакцинировался от коронавируса

Папа Римский Франциск получил вакцину от коронавируса препаратом производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом в среду, 13 января, сообщила аргентинская газета La Nation со ссылкой на источники.

В Ватикане эту информацию пока официально не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в Ватикане началась вакцинация от COVID-19.

Помещение для вакцинации находится в одном из холлов Зала Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции Папы Римского и другие мероприятия с участием большого количества людей.

Ранее Папа Франциск заявил, что намерен вакцинироваться и считает это моральным долгом каждого.

До этого сообщалось, что прививку от коронавируса получила британская королева Елизавета II и ее супруг.

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Теги: вакцина, Папа Римский, вакцинация, папа Франциск, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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