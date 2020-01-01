Папа Франциск вакцинировался от COVID - СМИ
Папа Римский Франциск получил вакцину от коронавируса препаратом производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом в среду, 13 января, сообщила аргентинская газета La Nation со ссылкой на источники.
В Ватикане эту информацию пока официально не подтвердили.
Ранее сообщалось, что в Ватикане началась вакцинация от COVID-19.
Помещение для вакцинации находится в одном из холлов Зала Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции Папы Римского и другие мероприятия с участием большого количества людей.
Ранее Папа Франциск заявил, что намерен вакцинироваться и считает это моральным долгом каждого.
До этого сообщалось, что прививку от коронавируса получила британская королева Елизавета II и ее супруг.
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