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Датская компания вышла из проекта СП-2 - СМИ

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В компании ситуацию не комментируют. Предприятие оказывало россиянам консультационные услуги по экологии.
Компания исследовала влияние СП-2 на экологию
Компания исследовала влияние СП-2 на экологию
politiken.dk

Еще один подрядчик российского Газпрома отказался участвовать в достройке газопровода Северный поток-2. Из проекта вышла датская компания Ramboll, опасаясь попасть под американские санкции, пишет Politiken.

Представитель компании от комментариев отказался.

На официальном сайте проекта говорится, что Ramboll являлась экологическим консультантом проекта. Так, компания проводила исследования влияния газопровода на экологию и представляла отчеты об оценке воздействия на окружающую среду.

Недавно стало известно, что США готовят новые санкции против Севпотока-2. Администрация Трампа намерена ввести свой последний санкционный пакет против российского газопровода в ближайшие дни.

Провал Северного потока-2 неизбежен – аналитики

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Теги: Россия, США, Дания, Северный поток, санкции, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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