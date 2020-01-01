Рейтинг Трампа упал до минимума за годы правления
Рейтинг одобрения действующего президента США упал после беспорядков в Капитолии, в которых винят его.
Под конец правления рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 34%, что является минимальным показателем за время пребывания на посту, свидетельствуют результаты опроса компании Morning Consult и Politico.
Согласно результатам опроса, 63% не одобряют действия Трампа.
При этом рейтинг одобрения Трампа среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, по-прежнему высок – 75% (83% в декабре).
В то же время, среди независимых избирателей рейтинг Трампа упал до 29% (в декабре - 38%).
Издание отмечает, что почти четыре года рейтинг одобрения Трампа был "необычайно стабильным" и находился на уровне от "почти 40 до почти 50". Падение рейтинга объясняют его отказом признать результаты выборов президента США, а также беспорядками в Капитолии.
Опрос проводился с 8 по 11 января. В нем приняли участие 1996 зарегистрированных избирателей.
Отметим, в данный момент в Конгрессе США проходят дебаты по импичменту Трампа.
Сам президент накануне заявил, что объявление импичмента вызовет "невероятный гнев". Действия демократов он называет "величайшей охотой на ведьм".
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