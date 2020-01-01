Рейтинг Трампа упал до минимума за годы правления

Рейтинг одобрения действующего президента США упал после беспорядков в Капитолии, в которых винят его.

Под конец правления рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 34%, что является минимальным показателем за время пребывания на посту, свидетельствуют результаты опроса компании Morning Consult и Politico Согласно результатам опроса, 63% не одобряют действия Трампа. При этом рейтинг одобрения Трампа среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, по-прежнему высок – 75% (83% в декабре). В то же время, среди независимых избирателей рейтинг Трампа упал до 29% (в декабре - 38%).

Издание отмечает, что почти четыре года рейтинг одобрения Трампа был "необычайно стабильным" и находился на уровне от "почти 40 до почти 50". Падение рейтинга объясняют его отказом признать результаты выборов президента США, а также беспорядками в Капитолии.

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