Опубликованы фото спящих военных в Капитолии США
В США во время рассмотрения резолюции об импичменте президента Дональда Трампа здание Капитолия охраняет Национальная гвардия. Об этом сообщает The New York Times.
Сообщается, что порядок на инаугурации в Вашингтоне будут обеспечивать около 15 тысяч военных. Такое решение Минобороны США приняло после столкновений у Конгресса США в минувшую среду и беседы со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Нэнси Пелоси призвала Пентагон усилить меры безопасности во время вступления в должность вновь избранного президента США Джо Байдена.
Cмотрите фотогалерею: Опубликованы фото спящих военных в Капитолии США
Напомним, во всех 50 американских штатах планируются вооруженные протесты с 16 до 20 января, которые могут перерасти в мощное восстание в случае объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.
Также сообщалось, что Палата представителей США в среду, 13 января, проводит дебаты по импичменту президенту Дональду Трампу.
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