Опубликованы фото спящих военных в Капитолии США

Правопорядок при проведении инаугурации новоизбранного президента США буду обеспечивать около пятнадцати тысяч военных.

В США во время рассмотрения резолюции об импичменте президента Дональда Трампа здание Капитолия охраняет Национальная гвардия. Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что порядок на инаугурации в Вашингтоне будут обеспечивать около 15 тысяч военных. Такое решение Минобороны США приняло после столкновений у Конгресса США в минувшую среду и беседы со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Нэнси Пелоси призвала Пентагон усилить меры безопасности во время вступления в должность вновь избранного президента США Джо Байдена.

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Напомним, во всех 50 американских штатах планируются вооруженные протесты с 16 до 20 января, которые могут перерасти в мощное восстание в случае объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

Также сообщалось, что Палата представителей США в среду, 13 января, проводит дебаты по импичменту президенту Дональду Трампу.

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