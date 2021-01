США расширили санкции против Ирана

Санкции введены против скрывающихся в Иране членов Аль-Каиды и 16 предприятий, которые контролируются Верховным лидером Ирана.

США внесли в санкционные списки по Ирану двух человек и 16 организаций, еще один человек добавлен туда по обвинениям в терроризме, говорится на сайте американского минфина.

В числе попавших под санкции организаций - Iran Combine Manufacturing Co., Quds Razavi Mines Co., Razavi Oil And Gas Development Co., Tadbir Drilling Development Company и другие из разных сфер.

"Управление вводит санкции в отношении двух организаций и их лидеров, а также дочерних компаний, которые контролируются Верховным лидером Ирана: Выполнение приказа Имама Хомейни и Астан Кудс Разави… Эти якобы благотворительные организации контролируют значительные участки иранской экономики, включая активы, отобранные у политических диссидентов и религиозных меньшинств в пользу верховного лидера и других представителей иранского руководства", - говорится в тексте.

Попадание в санкционный список США означает заморозку активов на территории страны и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с фигурантами, внесенными в "черный список".

До этого США ввели санкции против украинцев из-за "вмешательства в выборы". В списке семь граждан и четыре информационных ресурса Украины.

Добавим, что США готовят новые санкции против Северного потока-2. Администрация Трампа намерена ввести свой последний санкционный пакет против российского газопровода в ближайшие дни.



