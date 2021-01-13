В Сирии от ударов ВВС Израиля погибли 57 человек

Военные Израиля нанесли не менее 18 авиаударов по городу Дейр-эз-Зур,а также вдоль границы с Ираком, заявили в Сирии.

В Сирии заявили о 57 погибших в результате ударов ВВС Израиля

В Сирии в результате авиаудара израильских военных погибли 57 человек. Об этом сообщает Daily Sabah в среду, 13 января.

Как заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, израильские военные осуществили не менее 18 авиаударов в городе Дейр-эз-Зур и вдоль границы с Ираком.

При этом, по информации сирийских наблюдателей, в результате авиаударов погибли 57 человек, в том числе 14 бойцов сирийской правительственной армии и 27 боевиков проиранских подразделений.

Отметим, что этом второй удар Израиля по территории Сирии с начала 2021 года. Предыдущий нанесли 7 января по югу Сирии и к югу от столицы Дамаска, тогда погибли трое проиранских боевиков.

До этого Korrespondent.net писал, что беспилотник США уничтожил группу главарей Аль-Каиды в Сирии.

Добавим, РФ заявила о ликвидации сотен боевиков после гибели генерала в Сирии. Было ликвидировано более трехсот боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов.

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