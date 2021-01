Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса

Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19 Спутник V. Процедура прошла ускоренно. В РФ заявили, что в ближайшее время ожидают новых партнерств по препарату со странами Латинской Америки, пишет Интерфакс со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса Спутник V Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении РФПИ.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Сроки начала вакцианции в стране не называются.

Добавим также, что вакцинация российским спутником V началась в Бразилии.

"Первые 20 бразильцев, работающих в посольстве в России, уже проходят вакцинацию", - говорится в сообщении в Twitter препарата.

В первом квартале 2021 года РФПИ поставит в Бразилию 10 млн доз. Всего в 2021 году страна получит 150 миллионов доз.

RDIF CEO Kirill Dmitriev: RDIF, Uni~ao Quimica agree to supply 150 million doses of #SputnikV vaccine to Brazil in 2021.