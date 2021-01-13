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Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса

Комментариев: 3
Регистрация прошла в ускоренном режиме. Когда в стране начинается вакцинация, не сообщается.
Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса

Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19 Спутник V. Процедура прошла ускоренно. В РФ заявили, что в ближайшее время ожидают новых партнерств по препарату со странами Латинской Америки, пишет Интерфакс со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса Спутник V Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении РФПИ.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Сроки начала вакцианции в стране не называются.

Добавим также, что вакцинация российским спутником V началась в Бразилии.

"Первые 20 бразильцев, работающих в посольстве в России, уже проходят вакцинацию", - говорится в сообщении в Twitter препарата.

В первом квартале 2021 года РФПИ поставит в Бразилию 10 млн доз. Всего в 2021 году страна получит 150 миллионов доз.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает новых партнерств по вакцине со странами Латинской Америки в ближайшие недели.

Напомним, что первым в Африке зарегистрировал российскую COVID-вакцину Алжир. Вакцинацию в Алжире планируют начать в январе.

Также добавим, что в РФ начали испытывать на добровольцах вакцину Спутник Лайт. Препарат водится одним уколом. Российские ученые заявляют, что он полностью безопасен.
 

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Теги: Россия, Вирус, вакцина, Венесуэла, регистрация, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    13.01.2021, 21:34
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
В Венесуэле лишние венесуэльцы?
donizete    13.01.2021, 21:26
Оценка:  +2
donizete
И какое украинцам дело до Венесуэлы? В Аргентине этим ядом с конца прошлого года людей травят. Чем мы можем помочь? А РФПИ "сливал" конфиденциальные документы бывшему зятю Плешивого бизнесмену Шамалову. Вот пусть россияне сами и разбираются в своем г... У нас своих дел полно!
donizete    13.01.2021, 21:28
Оценка:  +3
donizete
от тарифов, до китайского шмурдяка Синовак с эффективностью в 50% за наш счет между прочим(((
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