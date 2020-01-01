Сенат не соберется по импичменту трампа – СМИ

Члены Республиканской партии не согласны созывать заседание для рассмотрения вопроса об импичменте Дональду Трампу.

В США конгрессмены согласовали процедуру рассмотрения резолюции по импичменту действующего президента страны Дональда Трампа. Законодатели перешли к дебатам по отстранению от должности Трампа. Тем временем американским СМИ стало известно, что сенат Конгресса США не будет созван в пятницу, 15 января, для рассмотрения вопроса об импичменте Трампа, пишет ТАСС.

По сведениям The Washington Post, помощники главы республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла заявили аппарату лидера демократического меньшинства Чака Шумера, что республиканцы не согласны созывать заседание для рассмотрения вопроса об импичменте.

Также отметим, что член Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан, являющийся, как и Трамп, республиканцем, заявил, что стремление демократов подвергнуть Дональда Трампа импичменту во второй раз представляет собой попытку перечеркнуть все его политическое наследие.

"Это не объединяет страну. Быть такого не может, что это помогает стране разобраться с трагическими и ужасными событиями прошлой недели, которые мы все осуждаем", - отметил Джордан.

Между тем, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трамп представляет опасность для страны и должен быть отстранен от должности.

"Мы знаем, что президент США спровоцировал этот бунт, этот вооруженный мятеж против нашей страны. Он должен уйти. Он представляет собой явную и актуальную угрозу для страны, которую мы все любим", - сказала Пелоси.

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