На инаугурации Байдена обеспечивать безопасность будут 20 тысяч военных

В Пентагоне все еще работают над планами по дополнительной охране Вашингтона 20 января, пишут американские СМИ.

В день инаугурации Джо Байдена охранять Капитолий и Вашингтон будут более 20 тысяч нацгвардейцев. Об этом сообщает The Washington Post в среду, 13 января.

"Я думаю, что где-то более 20 тысяч членов Национальной гвардии будут здесь, на площади округа Колумбия", - сказал и.о. начальника полиции округа Колумбия Роберт Дж. Конте III.

В то же время сотрудник Министерства обороны США на условиях анонимности сообщил изданию, что должностные лица Пентагона все еще работают над планами по оказанию дополнительной поддержки безопасности в день инаугурации. Переговоры с городскими и федеральными чиновниками об окончательном количестве бойцов Национальной гвардии, которое будет отправлено в Вашингтон, все еще находятся на условной стадии.

На данный момент официальные лица заявляют, что к выходным в Вашингтоне будет 10 тысяч военных. При этом силы Нацгвардии в Капитолии и его окрестностях будут вооружены, а другие бойцы будут безоружными.

Кроме того, Минобороны пытается разработать адекватный план оказания помощи Нацгвардии во время инаугурации и избежать повторения попытки штурма Капитолия. Сейчас Капитолий окружен войсками, они также находится внутри здания.

Напомним, что на найденных возле Капитолия бомбах были таймеры. В день беспорядков правоохранители обнаружили пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием, припаркованный неподалеку от Капитолия.

Опубликованы фото спящих военных в Капитолии США

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet