В Британии более 1,5 тысячи COVID-смертей за день

За сутки в Великобритании выявили 47,5 тысяч новых заражений коронавирусом, эпидемиологическая ситуация осложняется новым штаммом COVID-19.

В Британии от коронавируса скончались более 1,5 тысячи человек за сутки focus.ua

В Великобритании за сутки от коронавируса скончались 1 564 человека - это рекорд с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные властей в среду, 13 января.

Накануне власти сообщили о выявлении 1 243 летальных исходов. Предыдущий антирекорд - 1 325 смертей - был установлен 8 января. За последнюю неделю число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, выросло на 52% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Всего из-за пандемии в Британии умерли 84 767 человек, что является максимальным показателем в Европе.

Вчера также выявили 47,5 тысяч случаев заражения по сравнению с 45,5 тысяч случаев инфицирования, зафиксированными во вторник. Всего с начала пандемии в Британии было выявлено 3,21 млн случаев коронавируса.

Предыдущий рекорд смертности от коронавируса в Великобритании был установлен 8 января. Тогда скончались 1 325 человек.

Напомним, что ранее в Лондоне за руль скорых сели полицейские и пожарные. Городские медицинские службы перегружены, так как число случаев коронавируса стремительно растет.

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