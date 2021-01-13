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Трамп призвал американцев воздержаться от насилия

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Дональд Трамп отреагировал на сообщения о планировании новых демонстраций в Вашингтоне в день инаугурации Джо Байдена.
Трамп призвал американцев не прибегать к насилию
Трамп призвал американцев не прибегать к насилию

Президент США Дональд Трамп призвал американцев не прибегать к насилию. Об этом сообщает Fox News в среду, 13 января.

"В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма. Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие", - сказал Трамп.

Напомним, что на инаугурации Байдена обеспечивать безопасность будут 20 тысяч военных. В Пентагоне все еще работают над планами по дополнительной охране Вашингтона 20 января, пишут американские СМИ.

Опубликованы фото спящих военных в Капитолии США

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Теги: США, Выборы, выборы в США, Вашингтон, инаугурация, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    13.01.2021, 23:08
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Поздно, тебе уже твои призывы никогда не простят....
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