В Британии скончался миллиардер Дэвид Баркли

Совладелец Daily Telegraph умер в 86 лет после непродолжительной болезни. Свои соболезнования уже выразил Борис Джонсон.

В Великобритании скончался миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Баркли. Об этом сообщает BBC News в среду, 13 января.

Баркли скончался 10 января в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни.

Свои соболезнования уже выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Баркли "спас великую газету, создал тысячи рабочих мест в Британии, страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь".

Отметим, что Дэвид Баркли вместе со своим братом-близнецом Фредериком создали бизнес-империю, включающую отели, ритейл и СМИ. В 2020 году Sunday Times оценила их состояние в 7 млрд фунтов стерлингов, поставив их на 17-е место в своем рейтинге богатейших людей мира.

Напомним, что в мире появилось 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения. Большинство новых миллиардеров живут в Китае, в котором произошла первая вспышка коронавирусной инфекции.

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