Пелоси назвала захват Капитолия "актом внутреннего терроризма"

Нэнси Пелоси заявила, что захватчиков в Капитолий отправил Трамп с призывом "биться изо всех сил".

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала захват Капитолия сторонниками Дональда Трампа "актом внутреннего терроризма". Об этом она сказала в начале дебатов по резолюции об импичменте Трампу в среду, 13 января.

"Эти мятежники не были патриотами ... Они были внутренними террористами ... Их сюда отправил президент с призывом "биться изо всех сил". Слова имеют значение, правда имеет значение, ответственность имеет значение", - подчеркнула Пелоси.

По ее словам, президент рассматривал нападающих "как средство для достижения ужасной цели, его личного содержания при власти".

"Президент должен быть осужден Сенатом. Это конституционное средство, которое обеспечит защиту нашей республики от этого человека, который так решительно настроен разрушить то, что нам дорого и держит нас вместе", - добавила Пелоси.

Отметим, что перед началом дебатов Пелоси вышла к подразделениям Нацгвардии, охраняющим здание Капитолия, чтобы поблагодарить их.

Напомним, что ранее Трамп призвал американцев воздержаться от насилия. Дональд Трамп отреагировал на сообщения о планировании новых демонстраций в Вашингтоне в день инаугурации Джо Байдена.

Также сообщалось, что на инаугурации Байдена обеспечивать безопасность будут 20 тысяч военных. В Пентагоне все еще работают над планами по дополнительной охране Вашингтона 20 января, пишут американские СМИ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet