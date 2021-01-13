В Испании почти 39 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В стране фиксируют рекордный прирост заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. При этом скончалось за день почти 200 человек.

В Испании впервые зафиксировали почти 39 тысяч случаев заражения COVID Синьхуа

В Испании впервые за сутки выявили 38 869 новых случаев коронавируса время - это рекордная отметка с начала пандемии. Об этом сообщает RTVE в среду, 13 января.

Всего за период пандемии в Испании заразились 2 176 089 человек и это девятый показатель в мире. Также в стране уже умерли 52 878 пациентов (накануне - 195).

Напомним, что ранее ВОЗ заявила о рекордном росте числа заражений COVID-19 за неделю. Число новых случаев COVID-19 и смертей выросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с предыдущими семью днями.

Происхождение COVID. Китай впустил ВОЗ в Ухань

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet