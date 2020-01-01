Второй год пандемии будет тяжелее первого - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом в мире "вновь достигла пика", говорят в организации и делают неутешительные прогнозы.

В ВОЗ заявили, что второй год пандемии может оказаться еще тяжелее

Второй год пандемии COVID-19 может оказаться еще тяжелее первого. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в среду, 13 января.

"Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения [коронавируса]", - сказал Райан.

По его словам, поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость "вновь достигла пика". Так, за последнюю неделю в мире выявили около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов.

На Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на Европу - более трети. Рост заболеваемости зарегистрирован также в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.

Райан подчеркнул, что в Северном полушарии наблюдается пандемический "идеальный шторм", имя ввиду "комбинацию факторов, приведших к усилению передачи инфекции во многих странах". Такая ситуация сложилась из-за скоплений людей внутри помещений в условиях холодного сезона, а также новых штаммов коронавируса.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что после праздничного периода "ситуация в некоторых странах ухудшится, прежде чем она станет лучше".

"Однако хорошая новость состоит в том, что сейчас у нас есть много инструментов, которые могут помочь установить контроль над передачей [вируса]", - подытожила Керкхове.

Напомним, что ранее ВОЗ заявила о рекордном росте числа заражений COVID-19 за неделю. Число новых случаев COVID-19 и смертей выросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с предыдущими семью днями.

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