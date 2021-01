В Бельгии митингующие против полицейского произвола атаковали кортеж короля

Машина короля Бельгии Филиппа на пути из дворца в резиденцию оказалась под обстрелом камнями, которые демонстранты бросали в правоохранителей.

В столице Бельгии Брюсселе вспыхнули протесты, которые переросли в беспорядки, из-за смерти 23-летнего темнокожего мужчины после того, как его задержали и доставили в полицейский участок. В центре столкновений оказался автомобиль короля Филиппа. Об этом в среду, 13 января, сообщил телеканал RTBF.

Так, молодого человека по имени Ибрагим задержали 9 января, поскольку он на просьбу правоохранителей показать документы бросился бежать. Указывается, что он был нелегальным мигрантом. В участке задержанному стало плохо, он потерял сознание. Ибрагима доставили в больницу, где вечером того же дня он скончался.

Семья умершего призвала брюссельцев выйти на мирный протест против полицейского произвола. Акция собрала около 500 человек, которые к вечеру устроили погромы на улицах города.

WATCH: Quite shocking video emerging from Brussels tonight, where riots have broken out following earlier protests following the death of a 23-year-old black man in police custody on Saturday: pic.twitter.com/6TALjCVboB — Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) January 13, 2021

Отмечается, что машина короля Бельгии с автомобильным знаком 1 на пути из дворца в резиденцию оказалась в центре акции протеста в то время, как демонстранты бросали камни в полицейских.

Автомобиль монарха оказался под этим обстрелом. Однако водитель Филиппа с помощью полицейских быстро вывел машину на соседнюю улицу. В результате король и его кортеж не пострадали.

[VIDEO] Belgian King Philippe’s Mercedes - vehicle registration plate “1” - got stuck in the midst of a demonstration. Roughly 500 demonstrators gathered at a Brussels police station following the death of a man who died about an hour after he was arrested.pic.twitter.com/OUOau2W3i4 — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) January 13, 2021

Ook de (autocolonne van de) koning zou naar verluidt ter hoogte van het Liedtsplein in de rellen in #Brussel terecht zijn gekomen... A throne in #Brussels! pic.twitter.com/59byEryhj3 — Filip Dewinter (@FDW_VB) January 13, 2021

По последним данным, полицейским удалось задержать 15 протестующих.

Напомним, в конце декабря в бельгийском Ватерлоо полицейские жестко задержали людей, которые нарушали карантинные ограничения. В результате инцидента женщине сломали нос, также она утверждала, что полицейские несколько раз ударили ее головой о капот автомобиля.

