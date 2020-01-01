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Хорватия до конца января ужесточает правила въезда для украинцев

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Границы Хорватии полностью закрыты для туристов. Въезд разрешен ряду лиц на исключительном основании.
Хорватия ввела запрет на въезд иностранных граждан
Хорватия ввела запрет на въезд иностранных граждан
Посольство Украины в Хорватии / Facebook

Власти Хорватии усиливают правила пересечения границы для иностранцев, в том числе украинцев, в условиях пандемии коронавируса. Новые запреты и ограничения будут действовать с 14 по 31 января. Об этом в среду, 13 января, сообщила пресс-служба посольства Украины в Хорватии в Facebook.

Согласно нововведениям, лица, в том числе граждане Украины, при въезде в Хорватию должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов). Также им будет назначена двухнедельная самоизоляция.

При этом срок пребывания на самоизоляции можно сократить в два раза - если за собственный счет сдать тест на коронавирус и результат окажется отрицательным.

Однако украинцам, которые прибыли в страну по неотложным личным причинам (похороны, лечение), разрешено въехать без ПЦР-теста при условии, что они покинут территорию Хорватии в течение 12 часов с момента въезда.

Также разрешен въезд без теста на COVID-19 волонтерам.

В то же время граница Хорватии полностью закрыта для туристов.

Среди лиц, постоянно проживающих в Украине, имеют право въезжать в Хорватию исключительно:

  • медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за пожилыми людьми;
  • пограничники;
  • работники в транспортной отрасли;
  • дипломаты, сотрудники международных организаций, военные, работники полиции, работники в гуманитарной сфере и лица гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей;
  • лица, путешествующие транзитом (должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда);
  • лица, путешествующие с целью обучения;
  • моряки;
  • лица, путешествующие по деловым причинам (наличие приглашения от принимающей стороны) или имеющие другие экономические интересы.

Подчеркивается, что во время пребывания в Республике Хорватия все лица обязаны соблюдать эпидемиологические меры безопасности, а также общие и специальные рекомендации и инструкции Хорватского института общественного здоровья.

Ранее Черногория разрешила украинцам въезд без предъявления справки об отрицательном тесте на коронавирус. Кроме того, в стране разрешено междугороднее движение.

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Теги: граница, Хорватия, украинцы, пандемия, Коронавирус, Запрет на въезд
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Источник: korrespondent.net

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