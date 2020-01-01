Не об импичменте: Трамп выступил с заявлением
Действующий президент США Дональд Трамп записал видеообращение к американским гражданам, в котором заявил, что его истинные сторонники не могут поддерживать насилие. Видео опубликовано в четверг, 14 января, на странице Белого дома в Twitter.
При этом Трамп пообещал, что участники беспорядков в Вашингтоне предстанут перед судом за свои действия.
Кроме того, американский лидер заявил, что поручил правоохранителям использовать все необходимые средства для обеспечения безопасности в столице в период инаугурации избранного президента Джозефа Байдена 20 января.
Наконец, глава Белого дома призвал американцев сплотиться как единый народ.
"Я призываю всех американцев преодолеть сиюминутные страсти и сплотиться как единый американский народ. Давайте сделаем выбор в пользу того, чтобы двигаться вперед, объединившись, на благо наших семей, общества и нашей страны", - резюмировал Трамп.
Отметим, что в ходе своего видеообращения глава государства не коснулся вопроса импичмента, за который ранее проголосовала Палата представителей США.
Как сообщалось, в свете сообщений о новых демонстрациях в Вашингтоне в день инаугурации Байдена Трамп призвал американцев не прибегать к насилию.
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