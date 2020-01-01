В Италии для крупного судебного процесса над мафией построили бункер
Один из самых масштабных процессов по делу мафиозной группировки начался в Италии. Суд над предполагаемыми представителями "Ндрангеты" и их возможными сообщниками стартовал в Калабрии на юге страны. На скамье подсудимых, в общей сложности, - свыше 300 человек. Им вменяется в вину членство в преступном синдикате, убийства, незаконное владение оружием, наркоторговля и вымогательство.
Для процесса открыли специальный комплекс
В городе Ламеция-Терме, где проходит процесс, выстроен специальный комплекс. Там могут разместиться порядка 1000 человек при соблюдении необходимых мер дистанцирования в условиях пандемии. Ряд показаний будет заслушан также в формате видеоконференций.
"Ндрангета" - одна из наиболее влиятельных современных мафиозных группировок в Италии. Она занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты. В 2016 году ее членов уже обвиняли в махинациях в строительном бизнесе и при операциях с недвижимостью на севере Италии после двух разрушительных землетрясений в 2012 году.
Источник: Русская служба DW
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