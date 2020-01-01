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В Италии для крупного судебного процесса над мафией построили бункер

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В специальном комплексе могут разместиться порядка тысячи человек при соблюдении необходимых мер дистанцирования в условиях пандемии.
Ряд показаний на суде будет заслушан в формате видеоконференций
Ряд показаний на суде будет заслушан в формате видеоконференций

Один из самых масштабных процессов по делу мафиозной группировки начался в Италии. Суд над предполагаемыми представителями "Ндрангеты" и их возможными сообщниками стартовал в Калабрии на юге страны. На скамье подсудимых, в общей сложности, - свыше 300 человек. Им вменяется в вину членство в преступном синдикате, убийства, незаконное владение оружием, наркоторговля и вымогательство.

В числе обвиняемых есть бывшие политики, чиновники, бизнесмены и полицейские. Как ожидается, со свидетельскими показаниями выступят порядка 900 человек, включая бывших членов "Ндрангеты", которые готовы нарушить негласный "кодекс чести", предполагающий отказ от сотрудничества с государством.

Для процесса открыли специальный комплекс

В городе Ламеция-Терме, где проходит процесс, выстроен специальный комплекс. Там могут разместиться порядка 1000 человек при соблюдении необходимых мер дистанцирования в условиях пандемии. Ряд показаний будет заслушан также в формате видеоконференций.

"Ндрангета" - одна из наиболее влиятельных современных мафиозных группировок в Италии. Она занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты. В 2016 году ее членов уже обвиняли в махинациях в строительном бизнесе и при операциях с недвижимостью на севере Италии после двух разрушительных землетрясений в 2012 году.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Италия, суд, мафия, Бункер
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Источник: korrespondent.net

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