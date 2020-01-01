Впервые с мая: в Китае умер COVID-пациент

С начала пандемии в КНР зафиксировано 87 844 случая заражения коронавирусом, из них 4635 закончились смертью пациентов.

В Китае впервые за восемь месяцев от осложнений коронавирусной болезни скончался пациент. Смерть зарегистрирована 13 января в провинции Хэбэй. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"За минувшие сутки зафиксировано 138 новых подтвержденных случаев заболевания, один новый случай смерти", - указано в сообщении.

По данным комитета, летальных случаев заражения коронавирусом в республике не было с 16 мая прошлого года.

Указано, что среди 138 новых случаев инфицирования 14 являются ввозными и 124 - внутренними. В целом с начала пандемии китайские специалисты выявили среди прибывших из-за рубежа 4465 заболевших, из которых 284 человека еще пребывают на лечении, из них трое - в тяжелом состоянии.

При этом, подчеркнули власти, ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за границы, не умер.

По последним данным, в материковом Китае зафиксировано 87 844 случая заражения COVID-19, из них 82 324 закончились выздоровлением пациентов и 4635 - смертью.

Напомним, три дня назад в Китае зафиксировали рекордный прирост коронавируса за пять месяцев - 103 новых случая. Рост статистики связывают с большим количеством новых случаев коронавируса в китайской провинции Хэбэй.

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