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Глава ВОЗ созывает заседание по вопросу пандемии

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В обсуждении актуальных проблем, возникших из-за распространения коронавируса, примут участие 18 экспертов и 12 советников комитета по ЧС.
ВОЗ соберется на очередное заседание из-за пандемии
ВОЗ соберется на очередное заседание из-за пандемии

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения соберется в четверг, 14 января, на заседание, по итогам которого опубликует новые рекомендации относительно пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации на сайте ВОЗ.

"Шестое заседание комитета по чрезвычайной ситуации в отношении COVID-19, созванное генеральным директором ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами от 2005 года, состоится 14 января", - указано в сообщении.

Отмечается, что в обсуждении актуальных международных проблем, возникших из-за распространения коронавируса, примут участие 18 экспертов и 12 советников комитета.

Ранее в организации заявили о рекордном росте числа заражений COVID-19 за неделю. Число новых случаев COVID-19 и смертей выросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.

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Теги: ВОЗ, пандемия, заседание, рекомендации, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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