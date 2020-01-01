Глава ВОЗ созывает заседание по вопросу пандемии

В обсуждении актуальных проблем, возникших из-за распространения коронавируса, примут участие 18 экспертов и 12 советников комитета по ЧС.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения соберется в четверг, 14 января, на заседание, по итогам которого опубликует новые рекомендации относительно пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации на сайте ВОЗ.

"Шестое заседание комитета по чрезвычайной ситуации в отношении COVID-19, созванное генеральным директором ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами от 2005 года, состоится 14 января", - указано в сообщении.

Отмечается, что в обсуждении актуальных международных проблем, возникших из-за распространения коронавируса, примут участие 18 экспертов и 12 советников комитета.

Ранее в организации заявили о рекордном росте числа заражений COVID-19 за неделю. Число новых случаев COVID-19 и смертей выросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.

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