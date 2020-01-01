Словения на два месяца продлевает режим эпидемии

В стране более 143 тысяч человек заразились коронавирусом, из них 3070 умерли от осложнений болезни.

Правительство Словении до 17 марта продлило действие режима эпидемии на территории страны. Об этом говорится в итоговом заявлении Кабмина республики, обнародованном в среду, 13 января, на сайте правительства.

"Из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции среди населения, уровень заболеваемости которой значительно превышает нормальный, на сегодняшнем заседании правительство продлило срок действия режима эпидемии на 60 дней", - указано в постановлении.

Отмечается, что документ вступит в силу 17 января.

По последним данным, в Словении зафиксировано 143 679 случаев COVID-19, из них 116 745 закончились выздоровлением и 3070 - смертью пациентов.

Напомним, режим эпидемии действует в Словении с 19 октября. С того времени в республике запрещены общественные мероприятия, перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, а с 21:00 до 06:00 по местному времени действует комендантский час.

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