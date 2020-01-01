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Словения на два месяца продлевает режим эпидемии

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В стране более 143 тысяч человек заразились коронавирусом, из них 3070 умерли от осложнений болезни.
Словения продлевает действие ограничений до 17 марта
Словения продлевает действие ограничений до 17 марта

Правительство Словении до 17 марта продлило действие режима эпидемии на территории страны. Об этом говорится в итоговом заявлении Кабмина республики, обнародованном в среду, 13 января, на сайте правительства.

"Из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции среди населения, уровень заболеваемости которой значительно превышает нормальный, на сегодняшнем заседании правительство продлило срок действия режима эпидемии на 60 дней", - указано в постановлении.

Отмечается, что документ вступит в силу 17 января.

По последним данным, в Словении зафиксировано 143 679 случаев COVID-19, из них 116 745 закончились выздоровлением и 3070 - смертью пациентов.

Напомним, режим эпидемии действует в Словении с 19 октября. С того времени в республике запрещены общественные мероприятия, перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, а с 21:00 до 06:00 по местному времени действует комендантский час.

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Теги: пандемия, карантин, Словения, ограничение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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