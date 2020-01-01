Эксперты ВОЗ прибыли в Китай

Самолет со специалистами Всемирной организации здравоохранения приземлился в аэропорту Уханя.

Эксперты ВОЗ, которым предстоит выяснить происхождение коронавируса COVID-19, прибыли в четверг, 14 января, в китайский город Ухань. Об этом сообщил телеканал CGTV.

Отмечается, что самолет из Сингапура с десятью специалистами на борту приземлился в международном аэропорту Уханя в 11:05 по местному времени (05:05 по Киеву).

К своим обязанностям сотрудники ВОЗ приступят после двухнедельного карантина. Во время самоизоляции они будут вести консультации с китайскими коллегами по видеосвязи.

Напомним, переговоры между ВОЗ и Пекином о проведении в КНР исследований на тему происхождения коронавируса начались несколько месяцев назад, однако продвигались очень медленно.

5 января глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде, и выразил надежду на скорое решение вопроса.

Власти Китая выдали разрешение только спустя шесть дней.

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