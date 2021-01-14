Индия заказала более 80 истребителей на $6,4 млрд

На заседании правительства Индии под председательством премьер-министра Нарендры Моди была одобрена крупная сделка.

Правительство Индии одобрило приобретение 73 легких истребителей и 10 учебных самолетов Tejas (Теджас) для нужд ВВС. Об этом сообщает Синьхуа в четверг, 14 января.

Указано, что в среду на заседании под председательством премьер-министра Нарендры Моди была одобрена сделка по приобретению 73 легких истребителей Tejas Mk-1A на сумму 456,96 млрд рупий (около $6,24 млрд) и 10 учебных самолетов Tejas Mk-1 на сумму 12,02 млрд рупий (около $164 млн).

Tejas – однодвигательные многофункциональные легкие истребители, разработанные и производящиеся в Индии.

Напомним, в феврале 2019 года в Индии был принят на вооружение первый истребитель Tejas. Его разработка продолжалась больше 30 лет. Предполагается, что Tejas заменят в составе ВВС российские МиГ-21.

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