Окружной суд в Варшаве продлил арест Новаку

Бывшего главу Укравтодора решили оставить под стражей еще на три месяца.

В Варшаве Окружной суд постановил добавить срока арестованному экс-главе Укравтодора, бывшему министру транспорта Польши Славомиру Новаку. Ему решили продлить арест пока на три месяца до 16 апреля.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Польское радио.

Судья в обосновании уточнила, что доказательства из заявления прокурора подтверждают высокую вероятность совершения подозреваемым действий, в которых его обвиняют. Также суд согласился с мнением прокуратуры в отношении вероятного мошенничества и угрозы сурового наказания лишением свободы.

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Отметим, в конце июля 2020 года стало известно от НАБУ, что Славомиру Новаку вручили подозрение. Ему вменяют принятие предложения или получение неправомерной выгоды на высоком посту. Прокуратура Варшавы также выдвинула Новаку обвинение.

Как известно, Славомир Новак руководил Укравтодором в 2016-2019 годах. Экс-чиновник является гражданином Польши, поэтому там ему выбирают меру пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что дело на экс-главу Укравтодора продолжает увеличиваться.

