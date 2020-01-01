Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический

Канал с 500 тысячами подписчиков получил красную метку. Мессенджер призвал пользователей быть осторожными, особенно если пользователь начнет просить деньги.

Администрация мессенджера Telegram пометила канал Donald J. Trump, как мошеннический и опубликовала соответствующее предупреждение для пользователей.

"Предупреждение: многие пользователи сообщили, что этот аккаунт принадлежит мошенникам. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут просить денег", - отмечается в сообщении.

Также рядом с названием аккаунта появился красный значок "мошенничество".

На данный момент на канал подписаны более полумиллиона человек. Однако официального подтверждения, что он принадлежит Трампу, нет.

На канале публиковались репосты сообщений Трампа в Twitter и официальные пресс-релизы Белого дома.

Как сообщалось, популярность Telegram начала расти после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter и удаления соцсети Parler из App Store и Google Play, которой пользовались его сторонники.

И тут замешан Трамп? Бум популярности Telegram

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet