Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический
Администрация мессенджера Telegram пометила канал Donald J. Trump, как мошеннический и опубликовала соответствующее предупреждение для пользователей.
"Предупреждение: многие пользователи сообщили, что этот аккаунт принадлежит мошенникам. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут просить денег", - отмечается в сообщении.
Также рядом с названием аккаунта появился красный значок "мошенничество".
На данный момент на канал подписаны более полумиллиона человек. Однако официального подтверждения, что он принадлежит Трампу, нет.
На канале публиковались репосты сообщений Трампа в Twitter и официальные пресс-релизы Белого дома.
Как сообщалось, популярность Telegram начала расти после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter и удаления соцсети Parler из App Store и Google Play, которой пользовались его сторонники.
И тут замешан Трамп? Бум популярности Telegram
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