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Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический

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Канал с 500 тысячами подписчиков получил красную метку. Мессенджер призвал пользователей быть осторожными, особенно если пользователь начнет просить деньги.
Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический
Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический
Getty

Администрация мессенджера Telegram пометила канал Donald J. Trump, как мошеннический и опубликовала соответствующее предупреждение для пользователей.

"Предупреждение: многие пользователи сообщили, что этот аккаунт принадлежит мошенникам. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут просить денег", - отмечается в сообщении.

Также рядом с названием аккаунта появился красный значок "мошенничество".

На данный момент на канал подписаны более полумиллиона человек. Однако официального подтверждения, что он принадлежит Трампу, нет.

На канале публиковались репосты сообщений Трампа в Twitter и официальные пресс-релизы Белого дома.

Как сообщалось, популярность Telegram начала расти после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter и удаления соцсети Parler из App Store и Google Play, которой пользовались его сторонники.

И тут замешан Трамп? Бум популярности Telegram

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Теги: мошенничество, Трамп, Дональд Трамп, Мессенджер
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Источник: korrespondent.net

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