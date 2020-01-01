В Кении выявили 12 новых разновидностей COVID-19

Особенность новых штаммов состоит в том, что на начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного.

В Кении специалисты из местного института медицинских исследований обнаружили 16 штаммов коронавируса COVID-19, среди которых 12 имеют уникальный характер и пока еще не встречались в других частях мира. Об этом накануне сообщила кенийская газета East African.

"Особенность новых штаммов состоит в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного", – заявил один из участников исследований Чарльз Аготи.

По его словам, новые штаммы были выявлены в округе Таита в конце минувшего года. Они отличаются генетически от опасных разновидностей коронавирусов, обнаруженных недавно в ЮАР и Великобритании.

"Мутирующие вирусы вызвали большое число заболеваний в Таите", – отметил ученый.

При этом четыре новых штамма коронавируса отличаются агрессивностью. Кенийские ученые не исключают, что страну может ждать взрывной сценарий распространения коронавируса. На текущий день в Кении выявлено 98 432 инфицированных, 1 716 пациентов с коронавирусом умерли.

Нынешние выводы относительно указанных новых штаммов носят предварительный характер в связи с тем, что кенийские специалисты продолжают работать над раскрытием их полного генома. К работам подключилась Всемирная организация здравоохранения.

Накануне ученые медицинского центра Университета штата Огайо заявили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса, сформировавшихся на территории США. Один из них более заразен, чем ранее известные виды вируса.

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