Глава Twitter назвал блокировку Трампа опасным прецедентом

Twitter столкнулся с чрезвычайными и невыносимыми обстоятельствами, что вынудило соцсеть сосредоточить действия на общественной безопасности, отметил Джек Дорси.

Джек Дорси в целом считает это вынужденное решение правильным

Глава Twitter Джек Дорси признал, что недавний случай блокировки страницы действующего президента США Дональда Трампа в этой социальной сети создал опасный прецедент. Об этом он написал в четверг, 14 января.

"Это создает прецедент, который я считаю опасным: власть, которая есть у отдельного человека или корпорации над частью глобального общественного обсуждения", – отметил Дорси.

По его словам, блокировка демонстрирует "неспособность в конечном счете способствовать здоровому общению".

Вместе с тем Дорси указал, что в целом считает это вынужденное решение правильным.

"Мы столкнулись с чрезвычайными и невыносимыми обстоятельствами, которые вынудили нас сосредоточить все наши действия на общественной безопасности", – сказал глава Twitter.

"Но я не радуюсь и не испытываю чувства гордости от того, что касается блокировки аккаунта Трампа", – заверил он.

Напомним, после массовых беспорядков в США многие соцсети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

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