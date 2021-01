В Брюсселе произошли массовые беспорядки, есть раненые

В Брюсселе демонстрация в память об умершем темнокожем местном жителе, задержанном ранее полицией, закончилась массовыми беспорядками и стычками с правоохранителями, сообщает в четверг, 14 января, Европейская правда.

Молодые люди накануне собрались на санкционированную властями мирную демонстрацию возле отделения полиции, но позже несколько небольших групп, которые объединили в целом от 50 до 100 человек, затем отправились к площади Лидца, где продолжали скандировать оскорбительные для полицейских лозунги, стали поджигать дымовые шашки. После этого они вступили в столкновения с полицией.

Около 18.00 напряжение все еще была ощутимо, однако правоохранители взяли ситуацию под контроль.

Всего было повреждено шесть транспортных средств, повреждения и начало пожара наблюдались в отделении Кобан-Брабант Северной полицейской зоны Брюссель. На площади Лидца также повреждены автобусное укрытия и трамвай.

Полиция подтвердила, что в результате беспорядков задержали 112 человек, в том числе 30 несовершеннолетних. Ранения получили 6 человек, в том числе полицейские.

Ранее в этот день прокуратура Брюсселя просила назначить следственного судью для продолжения расследования по делу об убийстве. Родственники хотят сделать все, чтобы пролить свет на смерть мужчины.

Инцидент с Ибрагимом Барри произошел 9 января на Северном вокзале Брюсселя. По информации СМИ, полицейские решили остановить молодых людей, которые собрались толпой в районе привокзальной площади, что нарушает карантин. Правоохранители потребовали документы и у Барри, но он испугался и бросился бежать. Позже его все же задержали и отправили в полицейский участок, где он неожиданно потерял сознание и умер.

Het begin van de rellen. Op dit ogenblik zegt iedere normale, welwillende burgemeester: "Mannen, insluiten en arresteren!" Niet zo in #Brussel . Daar wordt de #politie aan hun lot overgelaten. SCHANDE! @AnneliesVl @alexanderdecroo #ibrahima pic.twitter.com/zWtzFS5VYd

Waanzin. Op dit moment vinden er gewelddadige rellen plaats in #Brussel. We moeten dit tuig keihard aanpakken! Recht 'en orde moeten eindelijk terugkeren. Is dit de superdiverse samenleving waar de links-liberale politici hun mond van vol hebben? pic.twitter.com/r6ixvRpiJh