Конгрессвумен намерена инициировать импичмент Байдену

Говоря о резолюции об импичменте Байдену Грин вспомнила китайские и украинские энергокомпании.

Импичмент Байдена инициирут в первый день его президентства Greg Nash

Новый член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин намерена подать проект резолюции об импичменте Джозефа Байдена сразу после его вступления в должность президента.

"Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний, поэтому 21 января я внесу статьи об импичменте Джо Байдену", - заявила политик в интервью телеканалу Newsmax, видео которого она опубликовала на своей странице в Twitter

"75 миллионов американцев устали от бездействия. Пришло время занять жесткую позицию. Я горжусь тем, что являюсь голосом избирателей-республиканцев, которых проигнорировали", - добавила она.

On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.



75 million Americans are fed up with inaction.



It’s time to take a stand.



I’m proud to be the voice of Republican voters who have been ignored. #ImpeachBiden#QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF — Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) January 14, 2021

Напомним, накануне американские конгрессмены Палаты представителей проголосовали за объявление импичмента Трампу. Теперь соответствующую резолюцию должен поддержать Сенат.

Байден ожидает, что члены Сената найдут способ выполнить свои обязательства в отношении импичмента без ущерба для процесса утверждения новой администрации.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

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