Конгрессвумен намерена инициировать импичмент Байдену
Новый член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин намерена подать проект резолюции об импичменте Джозефа Байдена сразу после его вступления в должность президента.
On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.— Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) January 14, 2021
75 million Americans are fed up with inaction.
It’s time to take a stand.
I’m proud to be the voice of Republican voters who have been ignored. #ImpeachBiden#QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF
Напомним, накануне американские конгрессмены Палаты представителей проголосовали за объявление импичмента Трампу. Теперь соответствующую резолюцию должен поддержать Сенат.
Байден ожидает, что члены Сената найдут способ выполнить свои обязательства в отношении импичмента без ущерба для процесса утверждения новой администрации.
Инаугурация Байдена состоится 20 января.
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