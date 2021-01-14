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Конгрессвумен намерена инициировать импичмент Байдену

Комментариев: 1
Говоря о резолюции об импичменте Байдену Грин вспомнила китайские и украинские энергокомпании.
Импичмент Байдена инициирут в первый день его президентства
Импичмент Байдена инициирут в первый день его президентства
Greg Nash

Новый член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин намерена подать проект резолюции об импичменте Джозефа Байдена сразу после его вступления в должность президента.

"Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний, поэтому 21 января я внесу статьи об импичменте Джо Байдену", - заявила политик в интервью телеканалу Newsmax, видео которого она опубликовала на своей странице в Twitter.
 
"75 миллионов американцев устали от бездействия. Пришло время занять жесткую позицию. Я горжусь тем, что являюсь голосом избирателей-республиканцев, которых проигнорировали", - добавила она.

Напомним, накануне американские конгрессмены Палаты представителей проголосовали за объявление импичмента Трампу. Теперь соответствующую резолюцию должен поддержать Сенат. 

Байден ожидает, что члены Сената найдут способ выполнить свои обязательства в отношении импичмента без ущерба для процесса утверждения новой администрации.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

 

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Теги: Импичмент Президента, выборы в США, Байден, конгресс, Джо Байден, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
rafa84    14.01.2021, 11:27
Оценка:  -1
rafa84
Абсолютно правильно !!!
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