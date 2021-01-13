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Турция начала вакцинацию препаратом Sinovac

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Первыми прививку китайской вакциной в Турции получил медики из комиссии Минздрава, созданной для защиты от пандемии.

В Турции началась компания вакцинации населения от коронавируса препаратом Sinovac китайского производства. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи в Twitter.

"Сегодня мы вместе с членами научного совета стали первыми медицинскими работниками, которые после утверждения вакцины были привиты против коронавируса. Процесс начат для всех наших медицинских работников", - написал глава Минздрава.

Научный совет, о котором упомянул министр, был создан в начале прошлого года для профессионального и оперативного реагирования на пандемические вызовы.

Ранее сообщалось, что в Турции одобрили экстренное применение вакцины Sinovac от китайского производителя Sinovac Biotech.

Напомним, в конце декабря власти Украины заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1 913 316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.

При этом сообщалось, что деньги могут вернуть, если вакцина не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%. Позже в СМИ появилась информация, что эффективность вакцины Sinovac менее 60%.

 

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Теги: Турция, вакцина, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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