Турция начала вакцинацию препаратом Sinovac

Первыми прививку китайской вакциной в Турции получил медики из комиссии Минздрава, созданной для защиты от пандемии.

В Турции началась компания вакцинации населения от коронавируса препаратом Sinovac китайского производства. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи в Twitter.

"Сегодня мы вместе с членами научного совета стали первыми медицинскими работниками, которые после утверждения вакцины были привиты против коронавируса. Процесс начат для всех наших медицинских работников", - написал глава Минздрава.

Научный совет, о котором упомянул министр, был создан в начале прошлого года для профессионального и оперативного реагирования на пандемические вызовы.

Bug"un Bilim Kurulu "Uyelerimizle birlikte, Koronavir"us asisinin Acil Kullanim Onayi sonrasi ilk uygulanan saglik calisanlari olduk. T"um saglik calisanlarimiz icin s"urec basladi. Hayirli ugurlu olsun. pic.twitter.com/K1cPxMt3SE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2021

Ранее сообщалось, что в Турции одобрили экстренное применение вакцины Sinovac от китайского производителя Sinovac Biotech.

Напомним, в конце декабря власти Украины заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1 913 316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.

При этом сообщалось, что деньги могут вернуть, если вакцина не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%. Позже в СМИ появилась информация, что эффективность вакцины Sinovac менее 60%.

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