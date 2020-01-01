В Южной Корее суд отправил экс-президента в тюрьму на 20 лет

Высший суд страны отклонил апелляцию и утвердил приговор бывшему лидеру страны, которую обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении властью.

В Южной Корее Верховный суд в четверг, 14 января, оставил в силе приговор бывшему президенту страны Пак Кын Хе, согласно которому она должна провести в тюрьме 20 лет по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью, сообщает Reuters.

В целом экс-президенту придется провести в заключении 22 года, включая два года за незаконное вмешательство в процесс парламентских выборов 2016 года, когда она способствовала кандидатам от правящей в то время партии Сенури.

Это решение ставит точку в многолетнем судовом процессе, однако открывает юридическую возможность помилования.

Напомним, коррупционный скандал с участием Пак Кын Хе разгорелся в 2016 году. По версии следствия, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Соль, пользуясь дружбой с южнокорейским лидером, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte.

В конце 2016 года парламент объявил Пак Кын Хе импичмент, а в апреле 2017 года ей предъявили обвинения. Чхве Сун Соль была осуждена в феврале 2018 года к 20 годам за коррупцию и вмешательство в дела страны.

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