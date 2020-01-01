Военного судят за обмен гостайны на эротические фото

Разведка Пакистана контактировала с индийским военнослужащим от имени девушек и выпытывала данные о передвижении войск в обмен на обнаженные фото.

В Индии военного Сатьянараяна Паливала обвиняют в шпионаже в пользу Пакистана. По данным следствия, 42-летний мужчина раскрыл государственную тайну в обмен на фотографии обнаженных женщин, сообщает India Today.

Так, военного обвиняют в том, что он выдавал пакистанским спецслужбам данные о передвижении индийской армии. Сотрудникам межведомственной разведки Пакистана удалось разговорить индийца, общаясь с ним от лица девушек. Они делились с мужчиной обнаженными фотографиями, а взамен выпрашивали у него секретную информацию.

Во время допроса Паливал признался, что предал свою страну из-за "жадности к обнаженным фотографиям": он отправлял конфиденциальные данные, чтобы получить как можно больше эротических снимков и откровенных разговоров от собеседниц.

Обвиняемый также рассказал, что контактировал с незнакомками через поддельный аккаунт в соцсетях. Он использовал эту учетную запись для отправки конфиденциальной информации через границу. Местные правоохранительные органы не сообщили, откуда у индийца оказался доступ к гостайне.

Ранее сообщалось, что СБУ в 2020 году разоблачила трех шпионов и изъяла 540 тысяч боеприпасов.

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