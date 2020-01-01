Германия ужесточила правила въезда из стран риска

Приезжие из стран с особенно высоким риском должны будут предъявить свежие отрицательные результаты теста на коронавирус до въезда. Остальным разрешат сдать тест на месте.

В Германии будут требовать отрицательный анализ на коронавирус от людей, которые приезжают из стран с особенно высоким риском заражения. Соответствующие правила приняло Федеральное правительство Германии, сообщает DW.

Теперь прибывшим в Германию из стран с особенно высоким риском заражения или оттуда, где выявлено распространение новых вариантов коронавируса, придется еще до въезда в ФРГ предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Результаты этого теста можно будет предоставлять авиакомпаниям, пояснили в Берлине.

При этом сделать тест на наличие заболевания нужно будет максимум за двое суток до въезда в Германию.

Приезжие из других стран риска, должны пройти тест на коронавирус не позже, чем за двое суток с момента прибытия в Германию. Кроме того, для тех, кто возвращается из стран риска, остается в силе правило отбыть десятидневный карантин.

Нововведения вступят в силу уже 14 января. К странам и регионам с особо высоким риском заражения коронавируса относятся те, где недельный показатель заражения превышает 200 новых случаев на 100 000. Перечень стран и регионов со степенью угрозы заражения коронавируса постоянно актуализируется на сайте Института имени Роберта Коха.

Напомним, с 11 января в Германии начался строгий карантин. Закрыты спортзалы, рестораны, отели, музеи.

Также мы писали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что самые тяжелые месяцы пандемии еще впереди.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet