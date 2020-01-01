Пока нужно использовать все меры, чтобы снизить количество заболевших, заявили в немецком институте.

В конце года мы будем контролировать COVID-пандемию, – эксперт EPA/UPG

Пандемию COVID-19 удастся взять под контроль до конца 2021 года. Об этом заявил Лотар Вилер, занимающий пост главы немецкого Института Роберта Коха. Его слова передает Suddeutsche Zeitung.

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По словам эксперта, в данный момент важно использовать все защитные меры, которые направлены на ограничение контактов между людьми. Это поможет снизить количество заболевших коронавирусом.

“В конце этого года мы будем контролировать эту пандемию“, – заявил Вилер на пресс-конференции.

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Говоря о COVID-19, специалист также призвал защитить себя от инфекции, а не считать, что противоэпидемиологические меры не работают.

“Вы можете говорить, что меры не работают, если вы их не соблюдаете. Это как зонтик, который не открываешь, когда идет дождь“, – отметил Вилер.

Ранее сообщалось, что в “Слуге народа“ объяснили отказ Украины от российской COVID-вакцины.