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Еще одна соцсеть навсегда заблокирует аккаунт Трампа

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Замороженная учетная запись американского президента в Snapchat будет навсегда заблокирована после инаугурации Байдена.
Snapchat присоединяется к пожизненной блокировке Трампа
Snapchat присоединяется к пожизненной блокировке Трампа
kolibri.press

Администрация социальной сети Snapchat приняла решение навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 14 января, сообщает CNN.

"На прошлой неделе мы сообщали, что приостановили работу аккаунта, но сейчас мы считаем что постоянная блокировка является лучшим решением для нашего сообщества", - заявил представитель Snapchat.

В соцсети отметили, что боятся того, что разблокированный аккаунт может стать причиной распространения непроверенной информации и насилия.

Ранее сообщалось, что Telegram обозначил как мошеннический канал Трампа, на который подписано более полумиллиона пользователей.

Напомним, после массовых беспорядков в США многие соцсети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие. 

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Теги: выборы в США, соцсети, Трамп, Дональд Трамп, блокировка, Мессенджер, Snapchat
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Источник: korrespondent.net

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