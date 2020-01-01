Еще одна соцсеть навсегда заблокирует аккаунт Трампа

Замороженная учетная запись американского президента в Snapchat будет навсегда заблокирована после инаугурации Байдена.

Администрация социальной сети Snapchat приняла решение навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 14 января, сообщает CNN.

"На прошлой неделе мы сообщали, что приостановили работу аккаунта, но сейчас мы считаем что постоянная блокировка является лучшим решением для нашего сообщества", - заявил представитель Snapchat.

В соцсети отметили, что боятся того, что разблокированный аккаунт может стать причиной распространения непроверенной информации и насилия.

Ранее сообщалось, что Telegram обозначил как мошеннический канал Трампа, на который подписано более полумиллиона пользователей.

Напомним, после массовых беспорядков в США многие соцсети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

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