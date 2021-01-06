В Украине от коронавируса умерли 14 журналистов

От COVID-19 скончались журналисты из 59 стран мира. Максимальное количество подтвержденных смертей - в Италии. В Украине от вируса умерло 14 работников СМИ.

С начала пандемии от коронавируса умерли более 600 работников медиа из 59 различных стран мира. Больше всего журналистов умерло в Италии, сообщает Европейская Федерация Журналистов (ЕФЖ), ссылаясь на данные неправительственной организации из Женевы Кампания Пресс-эмблемы.

Так, в Италии 40 подтвержденных смертей журналистов от COVID-19, в Турции – 17, в Великобритании – 13, в РФ – восемь, в Испании – шесть, во Франции – пять. Минимум по одной смерти от инфекции зафиксировано в Швейцарии, Австрии, Германии, Болгарии, Бельгии, Азербайджане.

В Украине, по данным Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), от коронавируса скончались 14 медийщиков. Преимущественно это люди из группы риска, пенсионного возраста. Но, по словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, умерли и молодые сотрудники медиа.

В ЕФЖ подчеркнули, что работники СМИ постоянно находятся в зоне повышенного риска, с первых вспышек инфекции.

Ранее сообщалось, что с марта по сентябрь в мире от COVID-19 скончались 366 журналистов. Инфекция унесла жизни работников медиа из 47 стран.

Добавим, что в мире в 2020 году убили 42 журналиста. Больше всего представителей СМИ убито в Мексике и Пакистане. За 30 лет было убито 2 658 журналистов.



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