Основатель Telegram заявил о крупнейшей цифровой миграции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о возможной "крупнейшей цифровой миграции" в истории в связи с массовым притоком пользователей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 14 января.
"Со времени моего последнего сообщения и без того массовый приток новых пользователей в Telegram только ускорился. Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества", – написал Дуров.
Он также перечислил официальные аккаунты лидеров стран, появившихся в мессенджере, отметив, что за последние дни в Telegram появились президенты Турции и Бразилии.
"Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах в своих обществах", – отметил Дуров.
При этом он пояснил, что, в отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет.
"В результате каналы Telegram – единственный прямой способ для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией", – резюмировал основатель мессенджера.
Напомним, в начале 2021 года число активных пользователей Telegram превысило 500 млн и продолжает стремительно расти. 12 января стало известно, что только за три дня число пользователей мессенджера выросло на 25 млн.
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