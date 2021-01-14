Основатель Telegram заявил о крупнейшей цифровой миграции

Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет, заверил Павел дуров.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о возможной "крупнейшей цифровой миграции" в истории в связи с массовым притоком пользователей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 14 января.

"Со времени моего последнего сообщения и без того массовый приток новых пользователей в Telegram только ускорился. Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества", – написал Дуров.

Он также перечислил официальные аккаунты лидеров стран, появившихся в мессенджере, отметив, что за последние дни в Telegram появились президенты Турции и Бразилии.

"Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах в своих обществах", – отметил Дуров.

При этом он пояснил, что, в отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет.

"В результате каналы Telegram – единственный прямой способ для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией", – резюмировал основатель мессенджера.

Напомним, в начале 2021 года число активных пользователей Telegram превысило 500 млн и продолжает стремительно расти. 12 января стало известно, что только за три дня число пользователей мессенджера выросло на 25 млн.

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